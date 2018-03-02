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| | Ученые раскрыли тайну «бессмертия» теломеразы

Ученые раскрыли тайну «бессмертия» теломеразы

Сегодня, 18:04
Специалистам удалось раскрыть давнюю загадку – секретную особенность теломеразы. Ученым удалось выяснить, что благодаря неоднократному синтезу коротких ДНК-поворотов, «бессмертный» теломераза способен увеличивать теломеры.

Ученые раскрыли тайну «бессмертия» теломеразы

 

На протяжении долгого времени исследователи пытаются найти способ продлить человеческую молодость. Однако только недавно американским ученым удалось совершить прорыв в этом исследовании. Им удалось сделать открытие в каталитическом цикле теломеразы. Отметим, что данное вещество увеличивает повороты ДНК на концах хромосом, что приводит к бессмертию клеток. Это открытие может помочь специалистам бороться со старением. Отметим, что в обычной жизни человеческие клетки не могут быстро восстанавливаться.

Отметим, что при каждом делении клетки теломерная ДНК сжимается, что приводит к резкому уменьшению времени роста клетки. Ученые доказали, что уменьшение роста клетки напрямую влияет на скорость старения организма и к тому, что человек часто болеет. Также специалисты доказали, что сжатие негативно влияет на способности стволовых клеток взрослого человека.
Анна Котова
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