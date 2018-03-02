В США каждая 14 женщина курит во время беременности

Каждая 14-ая беременная женщина в США – курит. Такими данными поделился Центр по контролю и профилактике заболеваний, отметив, что это средний показатель для Штатов.

Наибольшее количество курящих беременных женщин ученые зарегистрировали в Западной Вирджинии, где показатель составляет 25%. Самый низкий процент курящих во время вынашивания ребенка зафиксирован в Калифорнии – всего 1,6%. По словам специалиста Патрика Дрейка, женщины осознают все риски связанные с данной вредной привычкой, но это никак их не останавливало. Так же ученые отметили, что важным фактором на процент курящих оказало не только место проживание, но и расовая и классовая принадлежности, а так же уровень образования и возраст.Однако эксперты заметили, что данные цифры на одну треть меньше, чем показатели по ранее проведенным исследованиям. Они напоминают, что курение во время беременности наносит серьезный вред плоду. Результатами вредной привычки могут оказаться отклонения разного рода или привести к мертворождению.