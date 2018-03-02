Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи В Instagram появится функция видеозвонков
| | Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка

Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка

Сегодня, 17:33
В интернете появился снимок древнего папируса, автором которого стал греческий специалист по бальзамированию. На папирусе написана история этого бальзамировщика, который два раза спасал жизнь котенку, родившегося в его доме.

Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка

 

Сообщается, что случай, описанный в древней находке, произошел в 202 году, а по другой версии в 178 году в Древнем Египте. Однако специалисты говорят, что сам папирус был написан на древнегреческом. История рассказывает, что в доме жителя Египта Оннофриса кошка привела котят, но отказалась их вскармливать. Он отнес котят в храм богини-коши, но его служители не приняли их, так как были заняты другими делами. Котят пришлось оставить, их выкармливали в доме Оннофриса, но через время их украл незнакомый кот. Автор погнался за злодеем и вместе с другими отбил одного котенка. По прошествии еще некоторого времени, Оннофрис все же отнес малыша к дверям храма.

 

Стоит отметить, что данная история представляется в другом свете, так как в Древнем Египте за убийство священного животного, даже не специальное, предусматривались серьезные наказания. В некоторых случаях за такое преступление могли лишить жизни. Именно поэтому автор истории так доказывает, что сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь животному. Стоит заметить, что серьезные наказания были не только в древности, также они есть и в современном мире. Так в Китае за убийство панды предусмотрена смертная казнь.
Анна Котова
Новости по теме
Ученые нашли в чернилах древнего папируса элементы меди
Ученые нашли в чернилах древнего папируса элементы меди

Ученые изучили 2 000-летний папирус и нашли в чернилах медь, которую ранее не встречали в старинных красках. Соответствующее исследование проводили эксперты из

В Калифорнии в горах обнаружили котят горных львов
В Калифорнии в горах обнаружили котят горных львов

Исследователи нашли в горах Санта-Сусана в Калифорнии пятеро котят горных львов. В Службе национальных парков сообщили, что котята рождены двумя разными

В Минске состоялся театральный кастинг котят
В Минске состоялся театральный кастинг котят

В Минске прошел специфический кастинг среди котят для постановки мюзикла «Кошка», которой занимается Свердловский академический театр. Мюзикл создан по мотивам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости