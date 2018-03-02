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| | Биологи объяснили невероятную живучесть комаров

Биологи объяснили невероятную живучесть комаров

Сегодня, 17:18
Группа учёных обнародовала результаты исследования, которые показали, что живучесть комаров, обитающих в Африке, позволяет им выживать при засухе, полностью высушивая своё тело до прихода сезона дождей.

Биологи объяснили невероятную живучесть комаров

 

Специалисты из Японии и России занялись исследованием невероятной живучести африканских комаров, проследив за циклом их жизнедеятельности. Неблагоприятные условия окружающей среды, заключающиеся в полном отсутствии влаги, личинка Polypedilum vanderplanki переживает благодаря ангидробиозу. Данный процесс позволяет почти полностью избавиться от влаги в организме насекомого, приостановив биологические процессы. Чтобы войти в подобное состояние личинка комара заменяет дисахаридом трегалозой всю жидкость в её организме, что позволяет личинке проводить в таком состоянии до нескольких лет, избегая любых стрессов и воздействий извне.

За активацию процесса «высушивания» собственного тела отвечает белок, найденный в организме комаров российскими специалистами. Заметим, этот же белок используется для активации ответной реакции при стрессовых ситуациях в клетках многих животных, но комары сумели приспособить его действие под свои нужды.
Александр Вест
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