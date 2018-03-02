Учёные назвали главную причину плохого секса

Американские учёные назвали главный секрет качественного секса. Чтобы воспользоваться, им не нужно идти в аптеку или секс-шоп.

Виктория Ниц

Более половины американцев (58%) рассказали учёным, что никогда не обсуждают секс со своими партнёрами. В большинстве случаев люди стесняются, опасаются, что партнёр неверно поймёт их или вовсе обидится, восприняв это как обвинение. Эксперты объясняют, что отсутствие разговоров — главное препятствие к хорошему сексу. По результатам их опросов и исследований, в парах, где не боятся обсуждать секс, люди чувствуют себя гораздо увереннее и счастливее.Недостаток искренности и разговоров о сексе, снижает и регулярность интимной жизни. Опросив 20 000 семейных пар, эксперты узнали, что 21% из них никогда не обсуждает детали интимной жизни и занимается сексом всего несколько раз год. 10% пар и вовсе не имели интимных контактов в прошедшем году. Эксперты считают, что паре необходимо хотя бы раз в неделю исполнять «супружеский долг» и так же регулярно обсуждать все детали и волнующие вопросы интимной жизни. Более того, выяснилось, что те пары, которые занимаются сексом не реже 4 раз в неделю, достигают больших успехов в жизни и карьере.