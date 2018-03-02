В Иерусалиме нашли первые доказательства существования пророка Исайи

Представители СМИ отмечают, что доказательством существования пророка отныне считается кусочек глины с оттиском печати. Его длина, в общей сложности, составляет 0,4 дюйма. По словам специалистов, на ней виднеется надпись «Исайя пророк».
Помимо этого, были обнаружены осколки керамических сосудов, обломки слоновой кости, фигурки и предметы из глины с оттисками печатей буллы, среди них также имелась печать иудейского императора Езекии.
Археологи отмечают, что руководивший раскопками Эйлат Мазар отметил, что рядом с буллами Езекии находились еще более двух десятков булл с росписью пророка Исайи. Для иудейского народа этот оттиск печати невероятно важен. Немалую важность он носит также и для представителей христианской конфессии.
Особую ценность в глазах христиан представляют многочисленные пророчества Исайи о грядущем Мессии.
«Впервые у нас есть образчик его предполагаемой подписи. Это не только доказательство существования Исайи, факт, который оспаривался очень долго, но и, возможно, показатель его роли в иерусалимском обществе», - заявил Мазар.