В Иерусалиме нашли первые доказательства существования пророка Исайи

Учеными было обнаружено первое материальное доказательство того, что библейский пророк Исайя существовал на самом деле. Артефакт был найден археологами в древней мусорной куче, находящейся в Иерусалиме.

Николай Офицеров

Представители СМИ отмечают, что доказательством существования пророка отныне считается кусочек глины с оттиском печати. Его длина, в общей сложности, составляет 0,4 дюйма. По словам специалистов, на ней виднеется надпись «Исайя пророк».Помимо этого, были обнаружены осколки керамических сосудов, обломки слоновой кости, фигурки и предметы из глины с оттисками печатей буллы, среди них также имелась печать иудейского императора Езекии.Археологи отмечают, что руководивший раскопками Эйлат Мазар отметил, что рядом с буллами Езекии находились еще более двух десятков булл с росписью пророка Исайи. Для иудейского народа этот оттиск печати невероятно важен. Немалую важность он носит также и для представителей христианской конфессии.Особую ценность в глазах христиан представляют многочисленные пророчества Исайи о грядущем Мессии.», - заявил Мазар.