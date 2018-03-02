Учёные поведали, кто защитит мир от зомби-апокалипсиса

Группа учёных из Бразилии поделились результатами своего исследования, в котором им удалось смоделировать ситуацию наступления в мире зомби-апокалипсиса. Исследователи рассказали, кто сможет спасти человечество.

Александр Вест

Исходя из данных подробного моделирования, бразильские специалисты заявили о том, что наиболее эффективными в борьбе с восставшими мертвецами окажутся военные. Однако, учёные высчитали, что защитить человечество от нашествия зомби удастся военным лишь в том случае, если доступными окажутся не менее 47 обученных бойцов на тысячу мирного населения. В рамках своей динамической модели эксперты выяснили, что для подавления восстания зомби следует своевременно использовать координируемые армейские подразделения, которые способны работать сообща.Учёные заметили, что от успешного распределения обученных военных специалистов для защиты разрозненных групп людей, оставшихся в живых, зависит дальнейшая судьба человечества, столкнувшегося с подобным кризисом.