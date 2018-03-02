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| | Ученые рассказали о новых проблемах диагностики вируса Зика

Ученые рассказали о новых проблемах диагностики вируса Зика

Сегодня, 16:00
Ученые озадачены качеством диагностики заболеваний вирусом Зика. Они провели исследования и поделились своими соображениями о данной проблеме.

Ученые рассказали о новых проблемах диагностики вируса Зика

 

Наибольшее распространение вирус Зика получил в Бразилии, большинство пороков у новорожденных в стране связывают именно с ним. Ученый из Шарите, одного из самых крупных университетских медицинских комплексов в Европе, доказали, что большинство диагностических тестов в Бразилии не верны. Около двух третьих всех лабораторий показали ложноположительные или ложноотрицательные результаты.

В Бразилии вирус Зика массово распространился в 2016 году, затронув несколько миллионов человек. Основной причиной для пристального внимания послужило то, что вирус вызывает микроцефалию у новорожденных. Ученые считают, что самой приоритетной из задач по борьбе с вирусом является правильная диагностика, так как неправильные результаты могут иметь фатальные последствия.

В исследованиях ученых участие приняли 15 лабораторий из наиболее подверженных заболеванию регионов Бразилии. Каждой из них прислали по 12 точно определенных образцов. Результаты оказались трагичными: всего треть лабораторий дала точные результаты. Но эксперты также отметили и то, что диагностика вируса является очень сложным процессом, даже для ведущих европейских лабораторий.
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