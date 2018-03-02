Ученые рассказали о новых проблемах диагностики вируса Зика

Ученые озадачены качеством диагностики заболеваний вирусом Зика. Они провели исследования и поделились своими соображениями о данной проблеме.

Наибольшее распространение вирус Зика получил в Бразилии, большинство пороков у новорожденных в стране связывают именно с ним. Ученый из Шарите, одного из самых крупных университетских медицинских комплексов в Европе, доказали, что большинство диагностических тестов в Бразилии не верны. Около двух третьих всех лабораторий показали ложноположительные или ложноотрицательные результаты.В Бразилии вирус Зика массово распространился в 2016 году, затронув несколько миллионов человек. Основной причиной для пристального внимания послужило то, что вирус вызывает микроцефалию у новорожденных. Ученые считают, что самой приоритетной из задач по борьбе с вирусом является правильная диагностика, так как неправильные результаты могут иметь фатальные последствия.В исследованиях ученых участие приняли 15 лабораторий из наиболее подверженных заболеванию регионов Бразилии. Каждой из них прислали по 12 точно определенных образцов. Результаты оказались трагичными: всего треть лабораторий дала точные результаты. Но эксперты также отметили и то, что диагностика вируса является очень сложным процессом, даже для ведущих европейских лабораторий.