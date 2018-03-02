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| | Лишний вес сказывается на продолжительности жизни - Ученые

Лишний вес сказывается на продолжительности жизни - Ученые

Сегодня, 16:11
Как оказалось, человеческий вес может воздействовать на продолжительность жизни. Об этом рассказали ученые из США.

Лишний вес сказывается на продолжительности жизни - Ученые

 

По утверждению научных сотрудников Бостонского университета, число жировых складок отрицательно влияет на работу внутренних органов, а это приводит к раннему старению. Если человек страдает от лишних калорий, ему крайне необходимо отправиться на консультацию к врачу на выявление патологий. Так, жировые отложения являются причиной возникновения трудностей с сердцем и кровеносной системой.

Следует учесть и тенденцию, обусловленной продолжительностью жизни толстяков. Такие люди живут в среднем на 5% дольше других, этот объясняется присутствием резервов энергии, которые применяются организмом в случае необходимости.

Также нужно помнить, что дополнительные килограммы провоцируют рак. Никуда не девается и нагрузка на суставы и внутренние органы.
Никита Готский
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