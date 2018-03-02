Лишний вес сказывается на продолжительности жизни - Ученые

Как оказалось, человеческий вес может воздействовать на продолжительность жизни. Об этом рассказали ученые из США.

Никита Готский

По утверждению научных сотрудников Бостонского университета, число жировых складок отрицательно влияет на работу внутренних органов, а это приводит к раннему старению. Если человек страдает от лишних калорий, ему крайне необходимо отправиться на консультацию к врачу на выявление патологий. Так, жировые отложения являются причиной возникновения трудностей с сердцем и кровеносной системой.Следует учесть и тенденцию, обусловленной продолжительностью жизни толстяков. Такие люди живут в среднем на 5% дольше других, этот объясняется присутствием резервов энергии, которые применяются организмом в случае необходимости.Также нужно помнить, что дополнительные килограммы провоцируют рак. Никуда не девается и нагрузка на суставы и внутренние органы.