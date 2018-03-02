Лишний вес сказывается на продолжительности жизни - Ученые

По утверждению научных сотрудников Бостонского университета, число жировых складок отрицательно влияет на работу внутренних органов, а это приводит к раннему старению. Если человек страдает от лишних калорий, ему крайне необходимо отправиться на консультацию к врачу на выявление патологий. Так, жировые отложения являются причиной возникновения трудностей с сердцем и кровеносной системой.
Следует учесть и тенденцию, обусловленной продолжительностью жизни толстяков. Такие люди живут в среднем на 5% дольше других, этот объясняется присутствием резервов энергии, которые применяются организмом в случае необходимости.
Также нужно помнить, что дополнительные килограммы провоцируют рак. Никуда не девается и нагрузка на суставы и внутренние органы.