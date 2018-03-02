Учёные раскритиковали одну из самых модных диет

Группа американских учёных обнародовала результаты своего исследования, которое доказало несостоятельность новомодных диет, основанных на базе ДНК. Эксперты заявили, что другие менее известные диеты ничем не отличаются от диет, основанных на ДНК.

Александр Вест

Напомним, компании Helix и DNAFit предлагали своим клиентам сделать специальный ДНК-тест, который якобы подбирает наиболее удачный вариант диеты под каждого отдельного человека. Специалисты, представляющие Стэнфордский университет, доказали, что подобные диеты обладают преимуществом, исчисляемым заурядной статистической погрешностью. В исследовании американских экспертов приняли участие более 600 человек, имеющие проблемы с лишним весом.Участников эксперимента попросили придерживаться одной диеты из двух, которые были назначены им в соответствии с анализом ДНК. В одном случае диета была основана на низком содержании углеводов, а во втором снижалось потребление жиров. В результате учёные выяснили, что после года соблюдения диеты одна группа испытуемых сумела сбросить в среднем на 5,9 кг, а другая на 5,3 кг, что не является разительной разницей.