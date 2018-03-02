Учёные раскритиковали одну из самых модных диет

Напомним, компании Helix и DNAFit предлагали своим клиентам сделать специальный ДНК-тест, который якобы подбирает наиболее удачный вариант диеты под каждого отдельного человека. Специалисты, представляющие Стэнфордский университет, доказали, что подобные диеты обладают преимуществом, исчисляемым заурядной статистической погрешностью. В исследовании американских экспертов приняли участие более 600 человек, имеющие проблемы с лишним весом.
Участников эксперимента попросили придерживаться одной диеты из двух, которые были назначены им в соответствии с анализом ДНК. В одном случае диета была основана на низком содержании углеводов, а во втором снижалось потребление жиров. В результате учёные выяснили, что после года соблюдения диеты одна группа испытуемых сумела сбросить в среднем на 5,9 кг, а другая на 5,3 кг, что не является разительной разницей.