Потребление в пищу телячьих сердец способствует похудению

Прием в пищу телячьих сердец может помочь в борьбе с лишним весом. Соответствующий эксперимент проводили ученые из России и Японии.

Никита Готский

Представители РАН и японского университета Азабу смогли определить, что уровень холестерина в крови подопытных мышей сокращается в случае добавления в рацион сердца телят и ткани аорты. Данные элементы стали хорошим методом для профилактики атеросклероза.Изучая причины позитивного влияния диеты с приемом в пищу сердец, специалисты предположили, что сердце и аорта могут нормализовать липидный обмен. Как уже известно, жиры и холестерин относятся к липидам, в связи с чем телячьи сердца улучшают состояние людей, имеющих склонность к набору лишнего веса.