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| | Потребление в пищу телячьих сердец способствует похудению

Потребление в пищу телячьих сердец способствует похудению

Сегодня, 15:46
Прием в пищу телячьих сердец может помочь в борьбе с лишним весом. Соответствующий эксперимент проводили ученые из России и Японии.

Потребление в пищу телячьих сердец способствует похудению

 

Представители РАН и японского университета Азабу смогли определить, что уровень холестерина в крови подопытных мышей сокращается в случае добавления в рацион сердца телят и ткани аорты. Данные элементы стали хорошим методом для профилактики атеросклероза.

Изучая причины позитивного влияния диеты с приемом в пищу сердец, специалисты предположили, что сердце и аорта могут нормализовать липидный обмен. Как уже известно, жиры и холестерин относятся к липидам, в связи с чем телячьи сердца улучшают состояние людей, имеющих склонность к набору лишнего веса.
Никита Готский
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