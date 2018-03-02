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| | Учёные рассказали об источнике старения и молодости

Учёные рассказали об источнике старения и молодости

Сегодня, 15:42
Группа американских ученых поделились с общественностью результатами своих исследований, которые помогли им обнаружить источник старения и молодости. Эксперты обнаружили биохимические механизмы, влияющие на продолжительность жизни.

Учёные рассказали об источнике старения и молодости

 

В своём исследовании специалисты, представляющие американский университет Мичигана, пронаблюдали за жизнедеятельности круглого червя вида Caenorhabditis elegans, обнаружив определённые биомеханизмы, которые за счёт изменения температуры среды, в которой они находятся, влияют на продолжительность его жизни. Поместив животное в среду обитания, температура которой составляла ровно 20 градусов по Цельсию, эксперты обнаружили, что его жизненный цикл в подобных условиях увеличился примерно в 40 раз.

 

При температуре в 34 градуса по Цельсию червь прожил в 40 раз меньше времени, чем при вышеупомянутых условиях. Продолжительность жизни в теле круглого червя регулируется специальным белком DAF-16, работа которого приостанавливается при повышении температуры в среде обитания животного.
Александр Вест
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