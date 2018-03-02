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| | Учёные развеяли миф о «точке» G»

Учёные развеяли миф о «точке» G»

Сегодня, 15:09
Группа учёных из Австралии поделилась результатами своего исследования, доказав, что наличие загадочной «точки» G» на теле у женщин является не более, чем обычным мифом. Исследование проводилось на женщинах, которые согласились к подробному осмотру их тела.

Учёные развеяли миф о «точке» G»

 

Специалисты, представляющие медицинский центр Мельбурна, провели исследование, в котором приняли участие 13 женщин возрастом 32-97 лет. Задачей учёных были поиски таинственного скопления нервных окончаний, которое зовётся в распространённых мифах «точкой G». Детально обследовав каждый дюйм тел согласившихся на участие в эксперименте женщин, эксперты не сумели обнаружить ничего подобного, о чём говорится в пресловутой байке.

Напомним, немецкий медицинский специалист Эрнест Грэфенберг ранее уже заявлял о том, что ему удалось найти «точку G», которая расположена прямо на передней стенке влагалища. Специалист связал приятные ощущения, которые женщины испытывают при сексе, с работой нервных окончаний, скопление которых наблюдается в указанном месте.
Александр Вест
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