Учёные развеяли миф о «точке» G»

Группа учёных из Австралии поделилась результатами своего исследования, доказав, что наличие загадочной «точки» G» на теле у женщин является не более, чем обычным мифом. Исследование проводилось на женщинах, которые согласились к подробному осмотру их тела.

Александр Вест

Специалисты, представляющие медицинский центр Мельбурна, провели исследование, в котором приняли участие 13 женщин возрастом 32-97 лет. Задачей учёных были поиски таинственного скопления нервных окончаний, которое зовётся в распространённых мифах «точкой G». Детально обследовав каждый дюйм тел согласившихся на участие в эксперименте женщин, эксперты не сумели обнаружить ничего подобного, о чём говорится в пресловутой байке.Напомним, немецкий медицинский специалист Эрнест Грэфенберг ранее уже заявлял о том, что ему удалось найти «точку G», которая расположена прямо на передней стенке влагалища. Специалист связал приятные ощущения, которые женщины испытывают при сексе, с работой нервных окончаний, скопление которых наблюдается в указанном месте.