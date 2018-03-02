Ученые рассказали, как выжить при раке кишечника

Ученые из Йельского университета выяснили, как выжить при раке кишечника. Как показали их исследования, употребление грецких орехов, кешью и миндаля помогает бороться с опасным недугом.

Около 7 лет ученые наблюдали за 826 пациентами, которые участвовали в клинических исследованиях. Пациенты, которые каждую неделю употребляли орехи в количестве двух порций по 30 грамм, на 42% реже сталкивались с рецидивами болезни. Также на 57% уменьшилась смертность от рака. У тех больных, которые включали в свой рацион больше лесных орехов, на 46% снизились рецидивы.Орехи плюс физическая активность, рацион с низким количеством сахара, поддержание здоровой массы тела – основные факторы в борьбе с опасным заболеванием.С другой стороны исследования показали, что орехи снижают резистентность к инсулину. В результате этого организм не справляется с переработкой этого гормона. Пациенты с раком кишечника, имеющие резистентность к инсулину, умирают чаще.