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| | Ученые рассказали, как выжить при раке кишечника

Ученые рассказали, как выжить при раке кишечника

Сегодня, 00:45
Ученые из Йельского университета выяснили, как выжить при раке кишечника. Как показали их исследования, употребление грецких орехов, кешью и миндаля помогает бороться с опасным недугом.

Ученые рассказали, как выжить при раке кишечника

 

Около 7 лет ученые наблюдали за 826 пациентами, которые участвовали в клинических исследованиях. Пациенты, которые каждую неделю употребляли орехи в количестве двух порций по 30 грамм, на 42% реже сталкивались с рецидивами болезни. Также на 57% уменьшилась смертность от рака. У тех больных, которые включали в свой рацион больше лесных орехов, на 46% снизились рецидивы.

Орехи плюс физическая активность, рацион с низким количеством сахара, поддержание здоровой массы тела – основные факторы в борьбе с опасным заболеванием.

С другой стороны исследования показали, что орехи снижают резистентность к инсулину. В результате этого организм не справляется с переработкой этого гормона. Пациенты с раком кишечника, имеющие резистентность к инсулину, умирают чаще.
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