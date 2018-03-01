Под Буэнос-Айресом открыли 500-летнюю сеть тоннелей

Под Буэнос-Айресом найдена сеть подземных тоннелей, возраст которой может достигать 500 лет. Продолжительное время существование «подземного мира» под улицами города было только частью легенды.

Под улицами Буэнос-Айреса найден вход в сеть подземных тоннелей, чей возраст может составлять около 500 лет. Долгое время о существовании данных лабиринтов под землей говорили только городские легенды.В период Средневековья в Буэнос-Айресе появился иезуитский Орден, монахи которого стремились обратить всех жителей в католицизм. Подземные ходы были построены представителями ордена, а использовались для отступления при внезапной атаке недоброжелателей.250 лет назад монахи Ордена иезуитов покинули город из-за того, что им так и не удалось обратить в свою веру местных индейцев. При этом, перед уходом они не оставили сообщений о том, что под городом существует сеть лабиринтов. Обнаружены они были случайно – одна из стен тоннеля обвалилась под ногами рабочих.В Буэнос-Айресе давно ходили легенды о том, что под городом есть лабиринт, который может вывести в любую часть города. Благодаря случайности, все городские мифы неожиданно стали реальностью.