Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | Под Буэнос-Айресом открыли 500-летнюю сеть тоннелей

Под Буэнос-Айресом открыли 500-летнюю сеть тоннелей

Вчера, 23:35
Под Буэнос-Айресом найдена сеть подземных тоннелей, возраст которой может достигать 500 лет. Продолжительное время существование «подземного мира» под улицами города было только частью легенды.

Под Буэнос-Айресом открыли 500-летнюю сеть тоннелей

 

Под улицами Буэнос-Айреса найден вход в сеть подземных тоннелей, чей возраст может составлять около 500 лет. Долгое время о существовании данных лабиринтов под землей говорили только городские легенды.

В период Средневековья в Буэнос-Айресе появился иезуитский Орден, монахи которого стремились обратить всех жителей в католицизм. Подземные ходы были построены представителями ордена, а использовались для отступления при внезапной атаке недоброжелателей.

250 лет назад монахи Ордена иезуитов покинули город из-за того, что им так и не удалось обратить в свою веру местных индейцев. При этом, перед уходом они не оставили сообщений о том, что под городом существует сеть лабиринтов. Обнаружены они были случайно – одна из стен тоннеля обвалилась под ногами рабочих.

В Буэнос-Айресе давно ходили легенды о том, что под городом есть лабиринт, который может вывести в любую часть города. Благодаря случайности, все городские мифы неожиданно стали реальностью.
Новости по теме
Из аэропорта Буэнос-Айреса эвакуировали всех людей из-за пожара
Из аэропорта Буэнос-Айреса эвакуировали всех людей из-за пожара

Вечером, 16 января, в зале вылета аэропорта Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе начался пожар. Все пассажиры и персонал были эвакуированы.

Под Буэнос-Айресом столкнулись пассажирские автобусы, пострадали 35 человек
Под Буэнос-Айресом столкнулись пассажирские автобусы, пострадали 35 человек

Около 35 человек оказались постадавшими во время столкновения двух рейсовых автобусов с пассажирами недалеко от Буэнос-Айрэса.

Девять пожарных погибли во время тушения пожара в Буэнос-Айресе
Девять пожарных погибли во время тушения пожара в Буэнос-Айресе

Девять пожарных погибли во время тушения пожара складского помещения в Буэнос-Айресе и семь получили ожоги различной степени тяжести, пишет Associated Press.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости