Ученые: Серые дельфины способны планировать каждое погружение

Группа ученых из Соединенных штатов и Великобритании выяснили, что серые дельфины способны использовать опыт предыдущего погружения для осуществления следующего погружения под воду. Дельфины могут тщательно продумывать свои погружения с целью минимизации времени пребывания под водой.

Татьяна Преображенская

Данный вид животных предпочитает дышать атмосферным кислородом. Это означает, что время их нахождения под водой ограничено определенным запасом воздуха. Дельфины, погружаясь на глубину, рискуют не успеть вынырнуть. Именно поэтому нужно предварительно планировать погружение для того, чтобы минимально использовать время нахождения под водой.Биологи решили провести эксперимент. В качестве объекта наблюдения специалисты выбрали серого дельфина. Известно, что данный вид питается головоногими моллюсками и ныряет в поисках пищи до нескольких сотен метров. На месте пребывания дельфинов ученые установили роботов, которые при помощи эхолокации находили добычу для исследуемого объекта. Всего было зафиксировано более 37 погружений дельфинов.В результате исследования, эксперты выяснили, что данный вид млекопитающих использует ехолокацию для анализа глубины и поиска пищи. Эту способность серые дельфины используют и при выныривании. По словам биологов, морские животные используют свой личный опыт погружений и планируют дальнейшие.