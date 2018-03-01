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| | Медики вырастили зловредную опухоль в лаборатории

Медики вырастили зловредную опухоль в лаборатории

Вчера, 22:42
Ученые из Сингапура вырастили в лаборатории злокачественную опухоль для исследования по поиску лекарств. Итог работы поможет медикам более успешно бороться с недугом.

Медики вырастили зловредную опухоль в лаборатории

 

По словам экспертов, испытание средства от рака печени займет чуть более недели, тогда как клинические тесты требуют нескольких месяцев. Главной трудностью для ученых являлся поиск идентификации организму человека среды для формирования опухоли так как в иных условиях зловредные клетки способны мутировать. В результате ученые добились того, что раковые клетки в лаборатории остаются целыми и подвергаются изменениям, что нее происходит в здоровых клетках.

Группа сингапурских медиков собирается и далее выращивать подобные опухоли, но более сложного типа. Они помогут отследить появление иммунных клеток. Ученые надеются, что их работа позволит найти эффективное средство за лечения этой болезни.
Никита Готский
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