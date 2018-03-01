Учеными открыты стволовые клетки двойного действия

Специалисты из Австралии сделали открытие в области изучения стволовых клеток. Найденные ими клетки способны восстанавливать сломанные кости, хрящи и кровеносные сосуды.

Благодаря открытию австралийских ученых, появилась возможность восстанавливать кровеносные сосуды, сломанные кости и поврежденные хрящи. Биологи изолировали клетки плаценты, в которых обнаружили мезо-эндотелиальные клетки с данными удивительными свойствами.Новый вид клеток значительно облегчает процесс искусственного выращивания ткани. Раньше ученым необходимо было брать два типа клеток, мезенхимные и эндотелиальные, а найденные клетки совмещают в себе функции обеих этих типов, развиваясь в двух направлениях.В настоящее время ученые работают над выведением достаточно стойкой культуры данного вида клеток. Приоритетной задачей исследователей является создание кровеносных сосудов для новорожденных с церебральной ишемией – искусственные сосуды обеспечат им необходимый приток крови в головной мозг.