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| | Учеными открыты стволовые клетки двойного действия

Учеными открыты стволовые клетки двойного действия

Вчера, 22:35
Специалисты из Австралии сделали открытие в области изучения стволовых клеток. Найденные ими клетки способны восстанавливать сломанные кости, хрящи и кровеносные сосуды.

Учеными открыты стволовые клетки двойного действия

 

Благодаря открытию австралийских ученых, появилась возможность восстанавливать кровеносные сосуды, сломанные кости и поврежденные хрящи. Биологи изолировали клетки плаценты, в которых обнаружили мезо-эндотелиальные клетки с данными удивительными свойствами.

Новый вид клеток значительно облегчает процесс искусственного выращивания ткани. Раньше ученым необходимо было брать два типа клеток, мезенхимные и эндотелиальные, а найденные клетки совмещают в себе функции обеих этих типов, развиваясь в двух направлениях.

В настоящее время ученые работают над выведением достаточно стойкой культуры данного вида клеток. Приоритетной задачей исследователей является создание кровеносных сосудов для новорожденных с церебральной ишемией – искусственные сосуды обеспечат им необходимый приток крови в головной мозг.
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