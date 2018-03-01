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| | Мозг воздействует на переохлаждение при низкой температуре

Мозг воздействует на переохлаждение при низкой температуре

Вчера, 22:47
Люди могут избежать переохлаждения во время воздействия даже низких температур. По данным ученых, за эту возможность отвечает мозг человека.

Мозг воздействует на переохлаждение при низкой температуре

 

Научные сотрудники Медицинской школы Уэйна в Мичигане проследили, как идет процесс терморегуляции при низких температурах. Для этого они пригласили добровольца, на которого надели специальный наряд с тонкими трубками, по которым пускалась вода определенной температуры, охлаждавшая тело до положения легкой гипотермии. В период всего опыта медики измеряли температуру тела респондента и использовали радиоактивные препараты. Они требовались ученым для визуализации работы нервной системы, далее полученные сведения с показателями других людей, прошедших аналогичное сканирование.

Как оказалось, при влиянии низкой температуры мозг отличался высокой активацией, также стало известно, что гипервентиляция привела к улучшению работы нервной системы и поглощению глюкозы межреберной мышцей.
Никита Готский
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