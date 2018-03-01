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| | Специалисты планируют лечить грипп «умным» табаком

Специалисты планируют лечить грипп «умным» табаком

Вчера, 21:58
Специалисты из канадской компании Medicago работают над селекцией лечебного табака. Он избавит от любого типа гриппа и даже заменит прививки. 

 

Специалисты планируют лечить грипп «умным» табаком

 

Биологи и врачи из канадской компании Medicago утверждают, что к 2020 году у них будет готов новейший вид целебного табака. Его эффективность в лечении гриппа превзойдёт все аналоги. Секрет нового сорта в том, что он всего за 6 недель сумеет приспособиться к любому штамму гриппа и создать вакцину против него. Нынешние лекарства от гриппа зачастую неэффективны, так как способны справляться только с определёнными видами гриппа.

Вирус же регулярно изменяется и мутирует. Новый табак сможет выявлять мутацию вируса и бороться с ней. Сейчас компания проводит тестирование препарата, решающий этап который завершится осенью 2018 года. Если у учёных получится вырастить такой табак, уже через 2 года универсальное лекарство от гриппа будет доступно пациентам по всему миру.
Виктория Ниц
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