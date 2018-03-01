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| | Научный мир удивляет: Топ необычных и полезных изобретений прошлого года

Научный мир удивляет: Топ необычных и полезных изобретений прошлого года

Вчера, 22:04
Среди необычных изобретений прошлого года можно назвать партнера для общения робота Джибо; очки, позволяющие видеть незрячим; лифт, двигающийся в различные стороны; кроссовки, улучшающие спортивные результаты; космический аппарат для изучения недр Марса.

Научный мир удивляет: Топ необычных и полезных изобретений прошлого года

 

Напоминающий человека робот имеет большую круглую голову и передающие эмоции - анимационные иконки на лице. Джибо откликается, поворачиваясь к вам, смеется и танцует. Со временем его усовершенствуют, много чему научив, но он уже может оказать вам существенную помощь. К примеру, собрать краткую интересующую информацию, сделать снимок, поменять взаимосвязь человека с машинами.

Немаловажным открытием вполне можно считать очки, дающие незрячим возможность видеть. Собаки-поводыри и трости не заменят этим людям зрение, тогда как это доступно устройству с высоким разрешением. Вначале проводится запись, а затем увеличивается контрастность, а разные алгоритмы преобразовывают полученное видео в картинку, видимую для незрячего человека. Этот прибор в отличие от предыдущих, намного дешевле, работает оперативно, легче и с усовершенствованным фокусом.

Большим скачком вперед можно назвать лифт, который передвигается не только вертикально, но и горизонтально. Система лифтов MULTI работает на магнитной подвеске, благодаря этому она может перемещаться в различных направлениях: вправо и влево, вверх и вниз, вперед и назад, а также расходиться с мимо следующей кабиной лифта. Это позволит свести до минимума ожидание кабины и в корне поменяет архитектуру построек.

Представьте себе, что вы спортсмен и вам нужно подобрать подходящую для вашего вида спорта обувь. Раньше это было возможно только после сделанных соответствующих замеров, а ожидать необходимо было около месяца. Но уже вскоре, с помощью 3-D печати, подошву улучшенных кроссовок вам смогут подогнать по размеру, форме, гибкости, силе смягчения удара, характеру покрытия и т.п. прямо в торговой точке, обустроив каждый квадратный миллиметр под потребности спортсмена для обеспечения более высоких результатов.

Уже в этом году NASA запланировала отправить на Красную планету космический аппарат, с помощью которого будут изучать ее недра. Лишь раз в два года наши планеты максимально приближаются друг к другу, в это время на путь уходит минимум времени. КА InSight позволит копнуть глубже поверхность Марса. Оставаясь на одном месте, КА пробурит дыру пятиметровой глубины в поверхности Марса для исследования термальной истории. В течение 728 дней будут взяты замеры геологической температуры, сейсмографы изучат состав грунтов. Радиоканал рентгенометра сделает анализ вращения вокруг оси и притягивания к иным небесным телам нашей Галактики, в виде панорамных и трехмерных изображений камеры передадут все результаты.
Януш Серпнень
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