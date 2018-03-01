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| | Учёные: Люди на других планетах смогут жить дольше, чем на Земле

Учёные: Люди на других планетах смогут жить дольше, чем на Земле

Вчера, 21:01
Земляне могут готовиться к колонизации других планет, так как жизнь на других планетах будет намного продолжительнее, чем на Земле. Марс и Луна имеют высокий уровень экологии и медицины, способствующий проживанию человека.

Учёные: Люди на других планетах смогут жить дольше, чем на Земле

 

Однако в ближайшее время осуществить «переезд» на другие планеты невозможно по двум причинам: первая – это низкая гравитация и вторая – уязвимый слабый человеческий организм. Над решением этих проблем давно работают ученые. Есть информация, что как только будет решена проблема защиты от радиации, а также вопросы поиска пищи и кислорода, жители Земли смогут колонизировать такие планеты как Марс или Луна очень быстро.

Это не сказка, а самая настоящая действительность, которая может реализоваться в ближайшем будущем. Ученые утверждают, что средняя продолжительность жизни человека составит как минимум 100 лет на других планетах.
Татьяна Преображенская
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