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| | Ученые обнаружили пестициды в жировых тканях

Ученые обнаружили пестициды в жировых тканях

Вчера, 21:07
Ученые из Дальневосточного федерального университета выяснили, что в жировых тканях могут скапливаться пестициды. Такие выводы эксперты сделали в процессе изучения фауны Охотского и Берингова моря, в частности птиц и млекопитающих.

Ученые обнаружили пестициды в жировых тканях

 

Ученые по руководством доцента Школы биомедицины Василия Цыганкова и его коллеги Маргариты Бояровой определили, что чем выше животное находится в пищевой цепи, тем выше в его организме содержание токсинов. Исследование показало, что продолжительность жизни особи также влияет на накопление пестицидов. Чем дольше живет организм, тем больше пестицидов он накапливает.

Наибольшее количество ХОП-пестицидов (производных от хлорированного углерода) биологи обнаружили в органах серых китов, тихоокеанских моржей и морских птиц. При этом млекопитающие обладали более высоким содержанием токсинов, чем птицы за счет большего количество жировой массы. А вот у представителей фауны Берингова моря менее концентрированное содержание ХОП. У местных млекопитающих не так много пестицидов в организме, хоть в акватории Берингова и Охотского морей уровень загрязнения такой же, как и в других районах Тихого океана.
Дарья Светозарова
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