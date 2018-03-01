Ученые обнаружили пестициды в жировых тканях

Ученые из Дальневосточного федерального университета выяснили, что в жировых тканях могут скапливаться пестициды. Такие выводы эксперты сделали в процессе изучения фауны Охотского и Берингова моря, в частности птиц и млекопитающих.

Дарья Светозарова

Ученые по руководством доцента Школы биомедицины Василия Цыганкова и его коллеги Маргариты Бояровой определили, что чем выше животное находится в пищевой цепи, тем выше в его организме содержание токсинов. Исследование показало, что продолжительность жизни особи также влияет на накопление пестицидов. Чем дольше живет организм, тем больше пестицидов он накапливает.Наибольшее количество ХОП-пестицидов (производных от хлорированного углерода) биологи обнаружили в органах серых китов, тихоокеанских моржей и морских птиц. При этом млекопитающие обладали более высоким содержанием токсинов, чем птицы за счет большего количество жировой массы. А вот у представителей фауны Берингова моря менее концентрированное содержание ХОП. У местных млекопитающих не так много пестицидов в организме, хоть в акватории Берингова и Охотского морей уровень загрязнения такой же, как и в других районах Тихого океана.