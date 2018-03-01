Химики открыли дешевый способ превращения воздуха в спирт

Для превращения углекислого газа из воздуха в угарный, с последующим преобразованием его в спирт, химики из США разработали специальный катализатор. Стоимость его сравнительно невелика, но высока эффективность.

Новый дешевый катализатор, созданных химиками их США, позволяет дешево и качественно расщеплять соединения угарного газа, тем самым создавая «заготовки» для спирта и прочих органических веществ. Ученые Национальной лаборатории в Брукхевене рассказали, что благодаря превращению угарного газа можно получить соединения водорода и углеводорода. Это может обеспечить население планеты естественным топливом и позволит использовать более дешевое сырье для химической промышленности.В основе катализатора превращения угарного газа лежит плоский двумерный материал – графен. Ученые заметили, что его структура напоминает пчелиные соты, а сам он состоит из углерода. Клетки графена, напоминающие соты пчел, способны взаимодействовать с никелем, усиливая его активность и повышая эффективность работы. При этом в графеновом катализаторе была сохранена химическая стабильность и эффективность продолжительное время.