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| | Химики открыли дешевый способ превращения воздуха в спирт

Химики открыли дешевый способ превращения воздуха в спирт

Вчера, 20:29
Для превращения углекислого газа из воздуха в угарный, с последующим преобразованием его в спирт, химики из США разработали специальный катализатор. Стоимость его сравнительно невелика, но высока эффективность.

Химики открыли дешевый способ превращения воздуха в спирт

 

Новый дешевый катализатор, созданных химиками их США, позволяет дешево и качественно расщеплять соединения угарного газа, тем самым создавая «заготовки» для спирта и прочих органических веществ. Ученые Национальной лаборатории в Брукхевене рассказали, что благодаря превращению угарного газа можно получить соединения водорода и углеводорода. Это может обеспечить население планеты естественным топливом и позволит использовать более дешевое сырье для химической промышленности.

В основе катализатора превращения угарного газа лежит плоский двумерный материал – графен. Ученые заметили, что его структура напоминает пчелиные соты, а сам он состоит из углерода. Клетки графена, напоминающие соты пчел, способны взаимодействовать с никелем, усиливая его активность и повышая эффективность работы. При этом в графеновом катализаторе была сохранена химическая стабильность и эффективность продолжительное время.
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