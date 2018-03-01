Ученые Шотландии хотят «модернизировать» дойных коров

Специалисты Эдинбургского университета, Шотландия, планируют модифицировать коров на генном уровне, изменив баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Так ученые надеются не только повысить полезность и количество надоев, но и улучшить качество говядины.

Виктория Озерова

Ученые Эдинбургского университета совместно с коллегами с Сельскохозяйственного колледжа Шотландии при помощи модификаций на генном уровне собираются полностью убрать из желудка дойных коров ферменты, которые разрушают материалы для производства энергии. Так животные смогут быстрее перерабатывать пищу в молоко. Также это поможет увеличить качество надоев и мяса животных. «Модернизация» позволит повысить выносливость животных, и они таким образом смогут избежать многих болезней.Пока метод находится на стадии разработки. Шотландским ученым придется провести много экспериментов перед тем, как приступить к тестированию средства на животных.