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| | Ученые: «Дальнобойность» беспроводных имплантов можно увеличить в три раза

Ученые: «Дальнобойность» беспроводных имплантов можно увеличить в три раза

Вчера, 20:59
Ученые выяснили, какой должна быть оптимальная частота излучения электромагнитного имплантанта. После многочисленных моделирований стало известно, что эффективность передачи сигнала сквозь органы человеческого тела можно значительно увеличить.

Ученые: «Дальнобойность» беспроводных имплантов можно увеличить в три раза

 

Физики уверены, что эффективность передачи сигнала имплантантом можно поднять за счет применения электромагнитных волн. Эксперты утверждают, что максимальное расстояние передачи сигнала способно увеличиться в три раза.

Осуществление беспроводной передачи электромагнитных сигналов через организм человека считается одним из важных условий функционирования имплантантов. Электромагнитные имплантанты используют для наблюдения за активностью органов, а также, для диагностики различных болезней. Расстояние, на которое происходит передача сигнала между имплантантом и детектором дает возможность получить нужные данные и управлять механизмом.

В результате исследований, ученые пришли к выводу, что эффективность передачи достигает максимального уровня в зависимости от глубины, на которой находится беспроводной имплантант внутри организма, а также от толщины тканей, через которые поступает сигнал. Специалисты отмечают, что для передачи сигналов очень часто используют электромагнитное излучение мегагерцового диапазона. Но исследования показали, что эффективность сигнала можно увеличить больше, используя оптимальные условия: глубину имплантации, частоту и направленность сигнала. Подобное увеличение вызовет возрастание максимального расстояния до 3 раз.
Татьяна Преображенская
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