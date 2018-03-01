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| | Учёные развенчали миф о пользе шоколада для лечения депрессии

Учёные развенчали миф о пользе шоколада для лечения депрессии

Вчера, 19:55
Люди в подавленном состоянии едят в два раза больше сладостей, чем обычно. Однако учёные развенчали миф о пользе шоколада для лечения депрессии.

Учёные развенчали миф о пользе шоколада для лечения депрессии

 

Новое исследование американских учёных подтвердило, что люди едят в два раза больше сладостей, когда они находятся в подавленном настроении. Люди, подверженные этому расстройству могут съедать до 12 шоколадных батончиков в месяц, хотя в обычном настроении это число редко превышает 5. Чем сильнее они расстроены, тем больше сладостей едят. В сети давно живёт миф о том, что шоколад помогает бороться с депрессией. Возможно, это ошибочное представление и заставляет людей увеличить потребление шоколада в грустном настроении.

Профессор Беатрис Голомб, возглавлявшая исследование, заявила: «Шоколад никак не влияет на депрессию, он не помогает бороться с ней вопреки всеобщим представлениям». Секрет приподнятого настроения после употребления шоколада тот же, что и у других сладостей: организму нравится высокая калорийность, кофеин и быстрые углеводы, которые легко расщепляются до глюкозы. Однако всё это никаким образом не помогает справиться с депрессией в долгосрочной перспективе. Учёные рекомендовали в состоянии депрессии не налегать на сладкое, а обратиться к психологу и разобраться в себе.
Виктория Ниц
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