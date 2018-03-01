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| | Cделаны фото таинственной линии вокруг Земли

Cделаны фото таинственной линии вокруг Земли

Вчера, 19:20
Пользователь Сети опубликовал видеозапись с фотоснимками из космоса, на которых линия неизвестного происхождения опоясывает Землю. Протяженность загадочной линии около 13 тыс миль.

Cделаны фото таинственной линии вокруг Земли

 

На Youtube один из пользователей Сети, увлекающийся уфологией, обнародовал несколько снимков, на которых видно, что Землю опоясывает странная линия протяженностью как минимум 13 тыс миль. Блогер выдвигает свое предположение о природе данного явления: это может быть следом от сверхбыстрого космического корабля.

Впервые фото были сделаны с помощью программы Google Earth, которая делает спутниковые снимки нашей планеты из космоса. На фотографиях было видно, что линия огибает Землю от Антарктиды до Северного полюса. Позже данные снимки были удалены из открытого доступа, а те, которые удалось сохранить, продемонстрированы на видео.

 
 
 
Пользователи, увидевшие данные снимки, соглашаются с автором видео в том, что это и правда может быть следом от быстрого космического корабля. Кто-то также считает это доказательством инопланетного воздействия на Землю.

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