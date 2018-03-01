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| | Кремний соединил разные типы полимеров для 3D-принтеров

Кремний соединил разные типы полимеров для 3D-принтеров

Вчера, 19:02
Ученые создали способ соединения гидрогелей и эластомеров, который ныне можно использовать в производстве. Для этого им пригодился кремний.

Кремний соединил разные типы полимеров для 3D-принтеров

 

Научные сотрудники Гарвардского университета придумали новый способ соединить эластомеры и гидрогели, подходящий для различных метод производства, к примеру в 3D-печати, и последовательности присоединения. Эксперты стали добавлять в вышеупомянутые элементы кремний и водород, служащие некими соединительными структурами. При полимеризации данные соединения способны выстраиваться в цепочку.

Во время такого соединения вода замещает органику на водород и в результате появляются силанольные группы, скрепляющие полимеры. В процессе тестирования методики ученые создали морщинистую поверхность, для этого им потребовалось растянуть гидрогель и присоединит его к эластомеру.

Прежде физики создали гидрогель с обратимыми связями. Данный материал разрешается, но при этом восстанавливается и соединяется в одно целое.
Никита Готский
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