Кремний соединил разные типы полимеров для 3D-принтеров

Ученые создали способ соединения гидрогелей и эластомеров, который ныне можно использовать в производстве. Для этого им пригодился кремний.

Никита Готский

Научные сотрудники Гарвардского университета придумали новый способ соединить эластомеры и гидрогели, подходящий для различных метод производства, к примеру в 3D-печати, и последовательности присоединения. Эксперты стали добавлять в вышеупомянутые элементы кремний и водород, служащие некими соединительными структурами. При полимеризации данные соединения способны выстраиваться в цепочку.Во время такого соединения вода замещает органику на водород и в результате появляются силанольные группы, скрепляющие полимеры. В процессе тестирования методики ученые создали морщинистую поверхность, для этого им потребовалось растянуть гидрогель и присоединит его к эластомеру.Прежде физики создали гидрогель с обратимыми связями. Данный материал разрешается, но при этом восстанавливается и соединяется в одно целое.