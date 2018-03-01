«Фабрика суперземель»: Черная дыра может создавать планеты нового класса

Ученые из США определили, что «фабрикой новых земель» может быть черная дыра, которая расположена в центре Млечного Пути. Все ранее известные ученому миру данные об этой черной дыре были собраны и систематизированы с помощью компьютерного моделирования, которое подтвердило их предположения.
Специалисты из Северо-Западного и Гарвардского университета в первую очередь пытались выяснить, какое влияние на планеты оказывает окружающее черную дыру облако. Оказалось, что из-за влияния потоков рентгеновских и УФ-лучей с планет класса мининептун, расположенных в 70 световых лет вокруг дыры, слетает газовая оболочка, а планета «обнажается» до скалистого ядра. Это явление позволяет планетам переходить в класс суперземель.