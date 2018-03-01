Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | «Фабрика суперземель»: Черная дыра может создавать планеты нового класса

«Фабрика суперземель»: Черная дыра может создавать планеты нового класса

Вчера, 18:57
Специалисты из США пришли к выводу, что черная дыра, расположенная в центральной части Млечного Пути, может быть «фабрикой» производящей новые планеты. Собрать данные, подтверждающие эту теорию, помогло компьютерное моделирование.

«Фабрика суперземель»: Черная дыра может создавать планеты нового класса

 

Ученые из США определили, что «фабрикой новых земель» может быть черная дыра, которая расположена в центре Млечного Пути. Все ранее известные ученому миру данные об этой черной дыре были собраны и систематизированы с помощью компьютерного моделирования, которое подтвердило их предположения.

Специалисты из Северо-Западного и Гарвардского университета в первую очередь пытались выяснить, какое влияние на планеты оказывает окружающее черную дыру облако. Оказалось, что из-за влияния потоков рентгеновских и УФ-лучей с планет класса мининептун, расположенных в 70 световых лет вокруг дыры, слетает газовая оболочка, а планета «обнажается» до скалистого ядра. Это явление позволяет планетам переходить в класс суперземель.
Новости по теме
Ученые: Черная дыра в центре галактики поглощает звезды
Ученые: Черная дыра в центре галактики поглощает звезды

Ученые Гарвардского центра астрофизики уверены, в центре каждой галактики есть Черная дыра, которая способна поглощать ближайшие звезды. Сверхмассивная черная

Ученые: Черная дыра Млечного пути извергает космические лучи
Ученые: Черная дыра Млечного пути извергает космические лучи

Черная дыра, которая располагается в центральном сегменте Млечного пути, извергает космические лучи, природа которых пока не известна науке. Об этом

Ученые обнаружили магнитное поле черной дыры в центре Млечного пути
Ученые обнаружили магнитное поле черной дыры в центре Млечного пути

Группа международных ученых обнаружила и измерила магнитное поле черной дыры Sgr A*, которая находится в центре Млечного пути. Исследователи сделали это с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости