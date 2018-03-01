«Фабрика суперземель»: Черная дыра может создавать планеты нового класса

Специалисты из США пришли к выводу, что черная дыра, расположенная в центральной части Млечного Пути, может быть «фабрикой» производящей новые планеты. Собрать данные, подтверждающие эту теорию, помогло компьютерное моделирование.

Ученые из США определили, что «фабрикой новых земель» может быть черная дыра, которая расположена в центре Млечного Пути. Все ранее известные ученому миру данные об этой черной дыре были собраны и систематизированы с помощью компьютерного моделирования, которое подтвердило их предположения.Специалисты из Северо-Западного и Гарвардского университета в первую очередь пытались выяснить, какое влияние на планеты оказывает окружающее черную дыру облако. Оказалось, что из-за влияния потоков рентгеновских и УФ-лучей с планет класса мининептун, расположенных в 70 световых лет вокруг дыры, слетает газовая оболочка, а планета «обнажается» до скалистого ядра. Это явление позволяет планетам переходить в класс суперземель.