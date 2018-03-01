Ученые смогли победить агрессивный рак мозга

Ученые США и Милана нашли способ лечения самого агрессивного рака мозга - глиобластомы.

Ученые Неврологического института Милана и университета Северной Каролины в США изучили генно-модифицированные лимфоциты с химерным антигенным рецептором. Генетически модифицированные лимфоциты распознают клетки с определенным белковым маркером на поверхности и уничтожают их.Исследователями обнаружен протеогликан, который распространяет клетки меланомы. Протеогликан вырабатывает стволовые клетки, провоцирующие рак. С целью подтверждения данных ученые вживили трехмерные мини-опухоли в мозг 10 мышей. Спустя две недели, когда развился рак, ученые ввели в мозг подопытных модифицированные лимфоциты. 6 грызунов из 10 вылечились от болезни. Остальные погибли через несколько месяцев.Глиобластома – самый опасный вид рака мозга и пока что неизлечимый. Пациент в среднем может прожить с таким диагнозом около 15 месяцев.