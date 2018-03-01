Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят

Большинство молодых людей не задумываются над тем, доставляет та или иная поза в сексе удовольствие его партнерше. Многие считают, что все в половом акте должно нравится, однако есть позы, которые доставляют дискомфорт и неприятные ощущения девушкам. Поэтому специалисты решили провести опрос и узнать, какие именно позы ненавидят как женщины, так и девушки.

Анна Котова

Опрос показал, что больше всего женщины ненавидят несколько поз, которые могут навредить отношениям. Однако если их не использовать, можно избежать ненужных неудобств. Одна из таких поз – это «миссионерская поза». Дело в том, что при использовании такой позы некоторые женщины не могут получать удовольствие, так как у партнера не получается стимулировать клитор. Чтобы доставить партнерше экстаз, необходимо использовать коитальное выравнивание.Следующей ненавистной позой является поза «партнер сзади». Она не только не приносит удовольствие некоторым девушкам, но и иногда даже причиняет боль, так как во время соития половой член партнера входит слишком глубоко и ударяет по шейке матки. Чтобы поза не причиняла дискомфорта, можно использовать медленные и неглубокие толчки.Также позиция «наездницы» не всем женщинам по душе, так как женщина задумывается, как выглядит в этот момент, как смотрится ее тело. Пока она думает об этом, ее желание уменьшается в геометрической прогрессии. Чтобы все прошло как запланировано, партнеру необходимо постоянно делать партнерше комплименты или попробовать заняться сексом с завязанными глазами.Когда молодые люди занимаются сексом в позе «обратной наездницы» или «обратной наездницы на спине» партнерша также может испытывать неприятные ощущения, так как угол вхождения пениса непривычный, а также клиторальная стимуляция отсутствует.И последней позой, которую женщины и девушки ненавидят согласно опросам, стала позиция «69». Дело в том, что во время этой позы партнерша не может полностью расслабиться и получать удовлетворение от взаимных оральных ласк. Для лучшего получения удовольствия молодым людям необходимо не одновременно ласкать друг друга, а по очереди.