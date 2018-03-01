NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

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NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

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| | Эксперт призывает серьёзнее относиться к сообщениям об НЛО

Эксперт призывает серьёзнее относиться к сообщениям об НЛО

Сегодня, 17:23
Американский эксперт внимательно изучила большинство сообщений об НЛО и пришла к неожиданным выводам. Проблему существования инопланетян она сравнила с глобальным потеплением.

Эксперт призывает серьёзнее относиться к сообщениям об НЛО

 

Исследовательница из США Кейт Дорш изучает не самих пришельцев, а свидетельства людей, встретившихся с ними. Подробно проанализировав информацию о встречах НЛО и людей за последние несколько лет, она пришла к неутешительному выводу. Большинство учёных не воспринимает такие истории всерьёз и поэтому упускает много критически важных деталей. Вместо того, чтобы подробно допросить человека о ключевых деталях встречи с пришельцами (размер объекта, освещение, испытал ли человек страх), исследователи отмахиваются от человека и даже советуют обратиться к психологу.

Игнорирование темы пришельцев Кейт Дорш сравнивает с проблемой глобального потепления. Многие годы учёные считали глобальное потепление вымыслом, хотя сейчас это явление — научно доказанный факт. Понадобилось много лет, чтобы объяснить скептикам важность изучения глобального потепления. Кейт Дорш считает, что с темой НЛО сейчас происходит то же самое. Человечество теряет драгоценное время, не признавая существование пришельцев.
Виктория Ниц
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