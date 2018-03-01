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| | Учёные: Луна грозит Земле страшными катаклизмами

Учёные: Луна грозит Земле страшными катаклизмами

Сегодня, 16:40
Астроном по имени Фил Пэйт рассказал о возможных последствиях сближения естественного спутника Земли с Голубой планетой. Учёный заметил, что существование человечества в таком случае оказалось бы под угрозой.

Учёные: Луна грозит Земле страшными катаклизмами

 

Фил Пэйт смоделировал ситуацию, в которой Луна приблизилась бы к Земле на расстояние, равное 420 километрам. Именно на таком расстоянии от Голубой планеты находится Международная космическая станция, которая вращается на земной орбите. Астроном заявил о том, что при таком колоссальном сближении с Землёй, спутник занял бы значительную часть на её небосводе. Однако не все люди смогли бы насладиться столь потрясающим зрелищем, так как подобное сближение грозит поверхности Голубой планеты страшными катаклизмами из-за гравитационных аномалий.

Учёный не исключает, что из-за столь близкого нахождения от Земли Луна также подверглась бы разрушениям из-за гравитации Голубой планеты, а сам спутник разогнал бы большую скорость вращения вокруг планеты, чем обычно, если бы он находился прямо на её орбите.
Александр Вест
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