NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Секрет кричащей гусеницы раскрыт: Насекомые эволюционируют?

Секрет кричащей гусеницы раскрыт: Насекомые эволюционируют?

Сегодня, 18:13
Ученые обнаружили, что отдельные виды гусениц, пропуская воздух через себя, производят при нападении хищника пронзительный клич. Изучая звуковые волны шумов, издаваемых этими живыми существами, исследователи обосновали механизм появления звуков подобных свисту чайника.

Секрет кричащей гусеницы раскрыт: Насекомые эволюционируют?

 

Пойманные учеными самки мотыльков отложили свои яйца в лаборатории, их и использовали для проведения новых исследований. После созревания, ученые «атаковали» гусениц, слегка зажав насекомых щипцами прямо за головой, стимулируя таким образом нападение птицы или хищника. Используя микрофоны исследователи прослушали издаваемые в разных частях тела гусеницы звуки. В итоге они обнаружили, что звуки, издаваемые гусеницами, были наиболее громкими вблизи рта. Это позволило предположить, что звуки исходят из нутра живого существа, а не издаются с помощью каких-то внешних телесных функций. Находка опровергла теорию о том, что звуки исходят от живых существ во время жевания.

Если эти исследования позволили выяснить откуда исходят звуки, но не дали ответ на вопрос, каким образом это происходит. Необходимо было продолжить исследования заглянув в нутро этих живых организмов, чтобы полностью понять, как они издают эти звуки, но это создало серьезную проблему. Так как ученые пока не имеют возможности наблюдать происходящее внутри живого организма столь малых размеров, не имея специального оборудования для этого.

Во время проведения другого исследования биологи расчленили гусеницу, чтобы выяснить причину издаваемого звука, когда на них нападает хищник. В итоге ученые объяснили, что звук генерируется кольцевыми вихрями, создаваемыми, когда воздух проходит через отверстие между двумя передними камерами. Механизм, аналогичный свисту чайника. Гусеницы вытесняют бурный воздушный поток через пару дыхалец пищевода так и издаются эти звуки.

Исследователи сравнили этот процесс с тем, что происходит в момент закипания чайника. У насекомых нет легких, и воздух проникает в их тела через отверстия, называемые дыхальцами. Когда воздух проходит через дыхальца, пищевод усиливает определенные звуковые частоты. То же самое происходит, когда человек подносит ко рту горлышко бутылки и дует поверх него.

Открытие позволяет приоткрыть большую часть загадок, касаемо отпугивающих птиц звуков, издаваемых гусеницами. Но исследователи все еще находятся в неведении относительно некоторых аспектов этого процесса.
Януш Серпнень
Новости по теме
Ученые: У малых пингвинов есть «территориальный диалект»
Ученые: У малых пингвинов есть «территориальный диалект»

Французские ученые провели исследование звуков 4-х колоний малых пингвинов, которые обитают в Южной Австралии. Результаты показали, что у животных есть

Ученые воссоздали голос самого страшного на Земле хищника
Ученые воссоздали голос самого страшного на Земле хищника

Специалисты из Техасского университета в Остине воссоздали голос самого страшного на Земле хищника. Как оказалось, тираннозавр не рычал, вопреки

Ученые обнаружили гусениц, поедающих полиэтилен
Ученые обнаружили гусениц, поедающих полиэтилен

Ученые из Великобритании случайным образом обнаружили гусениц, которые не прочь полакомиться полиэтиленом. Подобной особенностью обладают личинки большой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости