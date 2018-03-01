Секрет кричащей гусеницы раскрыт: Насекомые эволюционируют?

Ученые обнаружили, что отдельные виды гусениц, пропуская воздух через себя, производят при нападении хищника пронзительный клич. Изучая звуковые волны шумов, издаваемых этими живыми существами, исследователи обосновали механизм появления звуков подобных свисту чайника.

Януш Серпнень

Пойманные учеными самки мотыльков отложили свои яйца в лаборатории, их и использовали для проведения новых исследований. После созревания, ученые «атаковали» гусениц, слегка зажав насекомых щипцами прямо за головой, стимулируя таким образом нападение птицы или хищника. Используя микрофоны исследователи прослушали издаваемые в разных частях тела гусеницы звуки. В итоге они обнаружили, что звуки, издаваемые гусеницами, были наиболее громкими вблизи рта. Это позволило предположить, что звуки исходят из нутра живого существа, а не издаются с помощью каких-то внешних телесных функций. Находка опровергла теорию о том, что звуки исходят от живых существ во время жевания.Если эти исследования позволили выяснить откуда исходят звуки, но не дали ответ на вопрос, каким образом это происходит. Необходимо было продолжить исследования заглянув в нутро этих живых организмов, чтобы полностью понять, как они издают эти звуки, но это создало серьезную проблему. Так как ученые пока не имеют возможности наблюдать происходящее внутри живого организма столь малых размеров, не имея специального оборудования для этого.Во время проведения другого исследования биологи расчленили гусеницу, чтобы выяснить причину издаваемого звука, когда на них нападает хищник. В итоге ученые объяснили, что звук генерируется кольцевыми вихрями, создаваемыми, когда воздух проходит через отверстие между двумя передними камерами. Механизм, аналогичный свисту чайника. Гусеницы вытесняют бурный воздушный поток через пару дыхалец пищевода так и издаются эти звуки.Исследователи сравнили этот процесс с тем, что происходит в момент закипания чайника. У насекомых нет легких, и воздух проникает в их тела через отверстия, называемые дыхальцами. Когда воздух проходит через дыхальца, пищевод усиливает определенные звуковые частоты. То же самое происходит, когда человек подносит ко рту горлышко бутылки и дует поверх него.Открытие позволяет приоткрыть большую часть загадок, касаемо отпугивающих птиц звуков, издаваемых гусеницами. Но исследователи все еще находятся в неведении относительно некоторых аспектов этого процесса.