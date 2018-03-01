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| | Похудеть поможет уксус: Какие болезни излечит яблочная кислота?

Похудеть поможет уксус: Какие болезни излечит яблочная кислота?

Сегодня, 17:40
Широкую известность в нашей стране яблочный уксус получил несколько десятков лет назад после выхода книги американского врача Д. В. Джарвиса «Мед и другие естественные продукты». В ней яблочному уксусу приписывалось множество чудодейственных свойств, перечислялись способы его приготовления и применения. Именно тогда многие потребители оценили эффективность и пользу этого средства.

Похудеть поможет уксус: Какие болезни излечит яблочная кислота?

 

Чтобы извлечь максимум выгоды из этого продукта, необходимо выбирать органический продукт, прошедший ферментацию естественным путем. Он обладает огромным количеством лечебных свойств. Наибольшим преимуществом яблочного уксуса считается его способность избавлять от лишнего веса естественным образом, не вредя при этом организму.

Получают этот замечательный продукт из яблок, в процессе ферментации содержащихся в них сахаров. Наличие яблочной кислоты обусловливает довольно сильный вкус и аромат продукта. Ферментация может происходить естественным методом (на основе дрожжей, содержащихся в самих фруктах) и с дополнительным введением дрожжей, после чего проводится еще и пастеризация. Первый метод считается гораздо более полезным для здоровья, тогда как во втором теряется масса лечебных свойств.

Яблочный уксус положительно влияет на микрофлору кишечника при дисбактериозе, дает организму защиту от патогенных бактерий, отлично расщепляет сложные углеводы и жирные кислоты, способствует снижению лишнего веса, повышает тонус стенок кровеносных сосудов, помогает при лечении простуд, ОРЗ и пищевых отравдениях, стимулирует выработку дополнительных красных кровяных телец, снижает свертываемость крови, заряжает организм энергией, укрепляет зубы и кости, оказывает хорошее воздействие на работу сосудов и сердца, устраняет бессоницу и улучшает состояние нервной системы. Полезен яблочный уксус для тех, кто хочет снизить уровень холестерина в крови и снизить риск инфаркта, избавиться от болей в суставах или паразитов в организме.

Разумеется, решать самостоятельно, стоит ли применять это замечательное средство, нельзя, ибо это чревато приобретением новых проблем со здоровьем. Обязательно надо проконсультироваться с врачом. Категорически не рекомендуется применять яблочный уксус людям, страдающим заболеваниями желудка и кишечника, повышенной кислотностью (колиты, гастриты, язва желудка), почечной или печеночной недостаточностью, циррозами, гепатитами, желчекаменной болезнью.

Полезные свойства яблочного уксуса, тонизирующего и укрепляющего организм, объясняются тем, что в нем содержится множество витаминов и аминокислот. Помимо положительного влияния на здоровье, применение этого средства способствует улучшению состояния волос и кожи, появлению позитивного настроения.
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