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| | Учёные воссоздали истинную внешность Иисуса Христа

Учёные воссоздали истинную внешность Иисуса Христа

Сегодня, 16:29
Британские учёные сумели воссоздать внешний образ Иисуса Христа, детально изучив древние монеты, образцы живописи, а также рукописные описания евреев, живших в древние времена в Египте.

Учёные воссоздали истинную внешность Иисуса Христа

 

Многие люди привыкли к изображению Иисуса в образе статного красивого мужчины, однако учёные придерживаются другого мнения. Джоан Тейлор, представляющая лондонский Королевский колледж, заявила о том, что если бы Иисус Христос был красивым мужчиной, информация об этом обязательно содержалась бы в Библии. Джоан заметила, что Давид и Моисей описаны в священном писании как красивые еврейские мужчины, но подобной характеристики Христа никогда не встречалось.

Учёные воссоздали истинную внешность Иисуса Христа

 

Во многих писаниях Иисуса описывали как мужчину среднего роста с тёмными короткими волосами, оливковой кожей и карими глазами. Тейлор выяснила, что Иисус Христос, скорее всего, был невысоким кареглазым мужчиной с желтоватой кожей, как у большинства жителей Египта в то время. Также Джоан Тейлор заметила, что многие художники упускают его развитую мускулатуру, так как Христос постоянно занимался ручным трудом.
Александр Вест
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