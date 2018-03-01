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| | В Ростовской области нашли древний амулет из человеческого черепа

В Ростовской области нашли древний амулет из человеческого черепа

Сегодня, 16:28
На территории ростовского Азова археологи обнаружили древний амулет, сделанный неизвестным умельцем из человеческого черепа. Пока ученые не могут правильно датировать время создания находки.

В Ростовской области нашли древний амулет из человеческого черепа

 

Амулет из человеческого черепа нашли в центре Азова во время раскопок. По данным археологов, в прошлые эпохи люди специально обработали кусок черепа в своих нуждах, на что указывает просверленное отверстие для шнурка, дабы потом была возможность носить его на шее. Как утверждают ученые, такие эксклюзивы являются огромной редкостью для России, а в пределах Ростова они встречаются крайне редко.

Ранее люди создавали подобные амулеты для медицинских целей. Считалось, если человек обладает такой вещью, болезни и злые духи обходят его стороной. Лекари минувших веков делали снадобья, куда добавляли толченные кости людей.
Никита Готский
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