В Ростовской области нашли древний амулет из человеческого черепа

На территории ростовского Азова археологи обнаружили древний амулет, сделанный неизвестным умельцем из человеческого черепа. Пока ученые не могут правильно датировать время создания находки.

Никита Готский

Амулет из человеческого черепа нашли в центре Азова во время раскопок. По данным археологов, в прошлые эпохи люди специально обработали кусок черепа в своих нуждах, на что указывает просверленное отверстие для шнурка, дабы потом была возможность носить его на шее. Как утверждают ученые, такие эксклюзивы являются огромной редкостью для России, а в пределах Ростова они встречаются крайне редко.Ранее люди создавали подобные амулеты для медицинских целей. Считалось, если человек обладает такой вещью, болезни и злые духи обходят его стороной. Лекари минувших веков делали снадобья, куда добавляли толченные кости людей.