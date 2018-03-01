Ученые: Культурные различия влияют на обоняние человека

Американские ученые установили, что обоняние человека намного чувствительнее, чем считалось ранее. Также специалисты установили, что на обнаружение запаха влияет культурная среда.

Виктория Озерова

Специалисты из Колорадского университета провели исследование способности человека распознавать запахи. Ученые опровергли теорию о том, что обоняние представителей человеческого рода намного менее чувствительно, чем у других млекопитающих, из-за того, что люди им пользуются иначе. Эксперты установили, что на самом деле люди используют это способность намного чаще.На восприятие и определение запахов человеком влияет много факторов, среди которых и культурные различия. Так ученые определили, что у тех, кому она больше нужна, эта способность более развита, а за определение обоняния отвечают питание и образ жизни. Вместе с тем ученые признают, что до сих пор не создана адекватная шкала запахов, по которой можно делать выводы.