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| | Ученые: Культурные различия влияют на обоняние человека

Ученые: Культурные различия влияют на обоняние человека

Сегодня, 16:13
Американские ученые установили, что обоняние человека намного чувствительнее, чем считалось ранее. Также специалисты установили, что на обнаружение запаха влияет культурная среда.

Ученые: Культурные различия влияют на обоняние человека

 

Специалисты из Колорадского университета провели исследование способности человека распознавать запахи. Ученые опровергли теорию о том, что обоняние представителей человеческого рода намного менее чувствительно, чем у других млекопитающих, из-за того, что люди им пользуются иначе. Эксперты установили, что на самом деле люди используют это способность намного чаще.

На восприятие и определение запахов человеком влияет много факторов, среди которых и культурные различия. Так ученые определили, что у тех, кому она больше нужна, эта способность более развита, а за определение обоняния отвечают питание и образ жизни. Вместе с тем ученые признают, что до сих пор не создана адекватная шкала запахов, по которой можно делать выводы.
Виктория Озерова
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