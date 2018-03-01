В США обнаружили массовое подводное захоронение коренных американцев

Дайверы нашли в Мексиканском заливе массовое захоронение людей. Ученые предварительно заключили, что возраст останков достигает семи тысячелетий.

Дарья Светозарова

Американское подводное захоронение было найдено еще в 2016-м. Аквалангист случайно наткнулся на фрагмент челюсти. Эту кость оперативно доставили в Бюро археологических исследований во Флориде. Подводные археологи, прослышав об удивительной находке, решили обследовать всю акваторию залива и тщательно изучить дно у побережья Флориды. Их замысел оказался удачным. Всего в ученые обнаружили 275 фрагментов скелетов и древние артефакты на глубине шесть с половиной метров. После ряда анализов, ученые пришли к выводу, что останкам около семи тысяч лет.Исследователи предполагают, что в этом месте похоронены индейцы. В традициях коренных американцев было захоронение покойников в пресноводном торфяном ставе, который со временем стал частью океана.