Японские биологи открыли новый вид тихоходок со странными яйцами

Японские исследователи обнаружили новый вид тихоходок и рассказали об этом в научном издании PLOS One. Эти микроскопические беспозвоночные животные давно интересуют биологов своей удивительной живучестью. Новый вид, Macrobiotus shonaicus, стал 168-м по счету из известных на сегодняшний день.

Дарья Светозарова

Обнаружил необычных тихоходок молекулярный биолог Кадзухару Аракава в образцах мха, которые он собрал возле своего жилища. Интерес ученого вызвали сразу несколько отличительных особенностей представителей нового вида. Macrobiotus shonaicus не утратили репродуктивную функцию даже в лабораторных условиях и продолжили воспроизводить себе подобных. При этом их генная карта отличалась от генома их сородичей, представляющих другие виды.Несмотря на это, внешне новооткрытые особи очень похожи на своих собратьев. Они такие же продолговатые, имеют восемь ног и круглый рот с тремя рядами зубов. Больше всего биологов заинтересовали яйца нового вида. Их сферическая форма была дополнена выступами и лапшевидными отростками. Предположительно, это помогает им крепче соединяться с поверхностью.