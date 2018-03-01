NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке Из-за проведенных секс-тренингов Насте Рыбке запретили въезд в Таиланд Соцсети: Умерла мать известного рок-барда Вени Д'ркина Названия российского оружия сегодня знает весь мир – Путин В Москве выдвинули Тимати и Фадеева на пост президента РФ
| | Японские биологи открыли новый вид тихоходок со странными яйцами

Японские биологи открыли новый вид тихоходок со странными яйцами

Сегодня, 16:04
Японские исследователи обнаружили новый вид тихоходок и рассказали об этом в научном издании PLOS One. Эти микроскопические беспозвоночные животные давно интересуют биологов своей удивительной живучестью. Новый вид, Macrobiotus shonaicus, стал 168-м по счету из известных на сегодняшний день.

Японские биологи открыли новый вид тихоходок со странными яйцами

 

Обнаружил необычных тихоходок молекулярный биолог Кадзухару Аракава в образцах мха, которые он собрал возле своего жилища. Интерес ученого вызвали сразу несколько отличительных особенностей представителей нового вида. Macrobiotus shonaicus не утратили репродуктивную функцию даже в лабораторных условиях и продолжили воспроизводить себе подобных. При этом их генная карта отличалась от генома их сородичей, представляющих другие виды.

Несмотря на это, внешне новооткрытые особи очень похожи на своих собратьев. Они такие же продолговатые, имеют восемь ног и круглый рот с тремя рядами зубов. Больше всего биологов заинтересовали яйца нового вида. Их сферическая форма была дополнена выступами и лапшевидными отростками. Предположительно, это помогает им крепче соединяться с поверхностью.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученым удалось разгадать секрет выносливости тихоходок
Ученым удалось разгадать секрет выносливости тихоходок

Разгадка секрета выносливости тихоходок связана с их ДНК-кодом. Такая версия была опубликована в журнале PLOS Biology.

Ученые: Уникальный дар тихоходок является причиной их живучести
Ученые: Уникальный дар тихоходок является причиной их живучести

Ученые уверены, что живучесть микроскопических беспозвоночных тихоходок напрямую связана с их уникальным геном, которые превращает всю жидкость в организме в

Ученые защитят человека от радиации с помощью белка тихоходок
Ученые защитят человека от радиации с помощью белка тихоходок

Японские биологи нашли способ защитить человека от радиации. По их мнению, в этом может помощь белок тихоходок - самого живучего существа на Земле, передает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости