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| | Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке

Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке

Сегодня, 15:26
Недавно ученым удалось определить место, где в следующий раз произойдет переворот полюсов земного шара. До этого специалисты считали, что этот процесс происходит всегда в случайной точке, но недавнее исследование опровергло эту теорию.

Ученые: Переворот магнитных полюсов произойдет в Южной Африке

 

Геологи-исследователи проанализировали магнитные колебания Земли, которые происходили в течение последних 2 тысяч лет и определили, что переворот полюсов произойдет не в случайной точке, а в «магической точке», которая находится в Южной Африке. Ученый Джон Тардуно рассказал, что благодаря проведенному исследованию ученые точно знают, что данная точка вела себя странно только несколько раз. Но пока неизвестно, станут ли такие колебания причиной полного переворота полюсов.

Примерно два года назад Тардуно вместе со своими коллегами сделали грандиозное открытие: на территории Южной Африки недалеко от реки Лимпопо они нашли магнитную аномалию. В этой точке сила магнитного поля несколько раз сокращалась до критического минимума. Это и стало первым доказательством того, что перевороты земных полюсов происходят не случайно. После этого ученые обратили свое внимание на ритуалы, которые в прошлом проводили шаманы аборигенов Африки. Для очистки своего поселения шаманы сжигали некоторые постройки и следили за колебаниями магнитного поля.

Полученные данные позволили специалистам прийти к выводу, что магнитная аномалия в Южной Африке особенная, так как в прошлом там несколько раз происходил переворот полюсов и, скорее всего, повторится в будущем. Пока точная дата этого неизвестна, но наблюдение за аномалией позволит заметить начало процесса и подготовиться к последствиям.
Анна Котова
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