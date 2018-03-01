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| | В Омской области нашли останки уникальных животных

В Омской области нашли останки уникальных животных

Сегодня, 14:54
В Омской области вблизи от села Усть-Ишим археологи во время раскопок были найдены останки древних уникальных животных.

В Омской области нашли останки уникальных животных

 

Со слов руководителя Усть-Ишимского краеведческого музея Андрея Голубева, эти останки являются второй оригинальной находкой обнаруженной в этом районе. В 2008 году ученые отыскали кости «Усть-Ишимского человека», а теперь во время раскопок обнаружили черепа мамонта, шерстистого носорога, челюсть пещерного льва и рог зоргелии. В процессе изучения находок было выяснено, что череп мамонта принадлежал взрослой особи, которая обитала приблизительно 50 000–12 000 лет тому назад. По найденным останкам шерстяного носорога установили, что ростом он был два метра, длиною в 4,5 метра, один только череп в длину составляет 70 сантиметров. Также был найдена верхняя челюсть пещерного льва с одним клыком и четырьмя зубами, а еще рог зоргелии. Рог этого животного очень редкая находка, эксперты до сих пор не могут установить его истинный образ, так как еще ни разу не был обнаружен целым скелет зоргелии. Ученые лишь предполагают, что это древнее животное было родственником овцебыка.

В Омской области нашли останки уникальных животных

 

В данный момент эти находки находятся в Усть-Ишимском краеведческом музее, которые после тщательного изучения учеными будут выставлены на всеобщее обозрение.
Пелагея Лебединская
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