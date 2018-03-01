Бактерии спасут от рака кожи: На теле человека обнаружены убийцы раковых клеток

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что некоторые бактерии способы спасти от рака кожи. В настоящее время учёные уделяют очень большое внимание микроорганизмам, изучая их свойства. В частности, важное значение, как считают эксперты, имеет микробиом кожи, то есть, совокупность бактерий и их генов. Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили выяснить, какая защитная функция у таковых.

Ирина Летинская

По словам доктора медицинских наук Ричарда Галло, удалось идентифицировать штамм Стафилококка эпидермального, который избирательно замедлял рост некоторых видов рака. Эти микроорганизмы производили химическое вещество, которое убивало некоторые типы раковых клеток, но, при этом, не было токсично для всех остальных.Бактерии продуцировали соединение 6-N-гидроксиаминопурин (6-HAP. Согласно данным экспериментов, проведённых на мышах, у тех животных, где на коже не было такого вещества, появились многочисленные злокачественные опухоли после воздействия ультрафиолетовых лучей. 6-HAP– это молекула, препятствующая синтезу ДНК, а также предотвращающая распространение трансформированных раковых клеток и подавляющая их развитие, соответственно.Когда мышам в течение двух недель вводили внутривенно такое вещество каждые 48 часов, какие-либо явные токсические эффекты обнаружены не было. Зато при пересадке раковых клеток размер опухоли уменьшался более, чем на 50 процентов. Ричард Галло отметил, что это свидетельствует о большой важности микробиома кожи человека. Ранее уже отмечалось, что некоторые бактерии там способны вырабатывать определённые пептиды, которые защищают от патогенов, вроде Золотистого стафилококка. В некоторых случаях Стафилококка эпидермальный также добавляет отдельный слой защиты от некоторых форм рака.Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего отмечают, что необходимо проводить дальнейшие исследования, чтобы понять, как производится 6-HAP. Возможно, в будущем его удастся использовать для профилактики рака, а также понять, как его потеря увеличивает риск развития данного заболевания. Специалисты выражают надежду, что в дальнейшем получится даже предотвратить возникновение этой болезни, которая в настоящее время является достаточно распространённой. Так, в США каждый год диагностируется более 1 миллиона случаев рака кожи.