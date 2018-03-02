Астрономы нашли самые первые звезды во Вселенной

Ученые из университета Аризоны в Темпе с помощи станции EDGES проводили длительное наблюдение за звездами Вселенной. В итоге они пришли к выводу, что первичное мнение о происхождении первых звезд, которое датировалось 400-500 миллионов лет после Большого взрыва, могло быть ошибочным. С помощи новотехнологических телескопов специалистам удалось установить, что первые звезды произошли где-то через 100-180 миллионов лет. Они воспроизводили огромное количество ультрафиолета, а их лучи препятствовали распадению окружающих молекул водорода, и из-за этого мироздание становилось прозрачным для остальных форм света.
Отметим, что если эта теория подтвердится, то космологам придется изменить все теории о появлении первых звезд во Вселенной.