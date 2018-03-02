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| | Астрономы нашли самые первые звезды во Вселенной

Астрономы нашли самые первые звезды во Вселенной

Сегодня, 05:40
Длительные наблюдения астрономов за последствием Большого Взрыва помогло установить дату возникновения первых звезд во Вселенной. По мнению экспертов, звезды зажглись приблизительно через 180 миллионов лет после Взрыва.

Астрономы нашли самые первые звезды во Вселенной

 

Ученые из университета Аризоны в Темпе с помощи станции EDGES проводили длительное наблюдение за звездами Вселенной. В итоге они пришли к выводу, что первичное мнение о происхождении первых звезд, которое датировалось 400-500 миллионов лет после Большого взрыва, могло быть ошибочным. С помощи новотехнологических телескопов специалистам удалось установить, что первые звезды произошли где-то через 100-180 миллионов лет. Они воспроизводили огромное количество ультрафиолета, а их лучи препятствовали распадению окружающих молекул водорода, и из-за этого мироздание становилось прозрачным для остальных форм света.

Отметим, что если эта теория подтвердится, то космологам придется изменить все теории о появлении первых звезд во Вселенной.
Пелагея Лебединская
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