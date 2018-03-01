Биологи рассказали, как улучшить память человека

Учёные, представляющие канадский Университет Уотерлоу, заявили о том, что в человеческом мозгу создаются отдельные синапсы, соединяющие различные нейроны при каком-то новом для субъекта опыте. Специалисты заметили, что чем сильнее будут подобные синапсы, тем легче впоследствии открыть доступ к воспоминаниям, связанным с конкретными событиями. Канадские учёные доказали, что тревожность усиливает запоминание информации человеческим мозгом, а в том случае, если человек способен контролировать её уровень, это может благоприятно сказаться на процессе запоминания данных.
В исследовании канадских учёных приняли участие более 80 студентов, чей уровень тревожности оценивался по специальной шкале стресса. В итоге специалисты выяснили, что люди с повышенным уровнем тревожности отчётливее запоминали образы и события, предлагаемые им для запоминания в специальных тестах.