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| | Биологи рассказали, как улучшить память человека

Биологи рассказали, как улучшить память человека

Вчера, 23:30
Довольно необычный метод улучшения человеческой памяти предложили биологи. Эксперты заметили, что уровень тревожности влияет на общий уровень запоминания информации, который зависит от состояния, в котором находится субъект во время формирования воспоминаний.

Биологи рассказали, как улучшить память человека

 

Учёные, представляющие канадский Университет Уотерлоу, заявили о том, что в человеческом мозгу создаются отдельные синапсы, соединяющие различные нейроны при каком-то новом для субъекта опыте. Специалисты заметили, что чем сильнее будут подобные синапсы, тем легче впоследствии открыть доступ к воспоминаниям, связанным с конкретными событиями. Канадские учёные доказали, что тревожность усиливает запоминание информации человеческим мозгом, а в том случае, если человек способен контролировать её уровень, это может благоприятно сказаться на процессе запоминания данных.

В исследовании канадских учёных приняли участие более 80 студентов, чей уровень тревожности оценивался по специальной шкале стресса. В итоге специалисты выяснили, что люди с повышенным уровнем тревожности отчётливее запоминали образы и события, предлагаемые им для запоминания в специальных тестах.
Александр Вест
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