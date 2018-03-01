Биологи рассказали, как улучшить память человека

Довольно необычный метод улучшения человеческой памяти предложили биологи. Эксперты заметили, что уровень тревожности влияет на общий уровень запоминания информации, который зависит от состояния, в котором находится субъект во время формирования воспоминаний.

Александр Вест

Учёные, представляющие канадский Университет Уотерлоу, заявили о том, что в человеческом мозгу создаются отдельные синапсы, соединяющие различные нейроны при каком-то новом для субъекта опыте. Специалисты заметили, что чем сильнее будут подобные синапсы, тем легче впоследствии открыть доступ к воспоминаниям, связанным с конкретными событиями. Канадские учёные доказали, что тревожность усиливает запоминание информации человеческим мозгом, а в том случае, если человек способен контролировать её уровень, это может благоприятно сказаться на процессе запоминания данных.В исследовании канадских учёных приняли участие более 80 студентов, чей уровень тревожности оценивался по специальной шкале стресса. В итоге специалисты выяснили, что люди с повышенным уровнем тревожности отчётливее запоминали образы и события, предлагаемые им для запоминания в специальных тестах.