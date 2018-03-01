Инженер придумал систему распознавания морды для кота

Голландский программист Аркайц Гарро представил довольно необычное изобретение, суть которого сводится к тому, что сравнивает снимки питомца и посылает уведомление хозяину. Свое изобретение он решил проверить на собственном коте и, как оказалось, получилось все довольно успешно.

Николай Офицеров

Программист рассказал, что небольшое устройство с системой распознавания лиц он прикрепил к дверям балкона. Главной задачей гаджета является узнавать конкретного кота и уведомлять хозяина о том, что тот хочет попасть в дом.Инженер отметил, что на протяжении нескольких лет к ним с супругой приходил один и тот же кот по имени Бобис и стоял неподалеку от ограды. Семья сначала думала, что он бездомный, но лишь позже смогла установить, что принадлежит соседу. В итоге сторонами было принято решение о «разделении» кота на два дома.У кота появилось собственное расписание, по которому он приходил в дом Гарро. В связи с этим инженер создал устройство, которое предупреждает его, когда кот подошёл к дому. Для этого он установил мини-компьютер Raspberry Pi с камерой на балконе. С помощью нейросети компьютер опознаёт кота и отправляет уведомление программисту, чтобы тот впустил кота.