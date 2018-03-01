Ученые создали ИИ, способный изобретать лекарства

Эксперты утверждают, что благодаря искусственному интеллекту смогут изготовить препараты к тем болезням, на которые еще нет лекарств. Теперь процесс изготовления лекарственных препаратов будет намного качественнее и быстрее, ведь эта программа как никто лучше сможет подобрать нужные химические элементы к определенным изготавливаемым лекарствам.
Ученые предполагают, что с помощи этого искусственного интеллекта смогут в будущем найти качественные лекарства, которые будут полностью исцелять такие страшные болезни, как рак и сахарный диабет.