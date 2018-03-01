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| | Ученые создали ИИ, способный изобретать лекарства

Ученые создали ИИ, способный изобретать лекарства

Вчера, 22:20
Учеными была создана программа искусственного интеллекта, которая будет во время разработки новых лекарственных препаратов предугадывать химические реакции, во время смешивания разных ингредиентов для создания таблеток.

Ученые создали ИИ, способный изобретать лекарства

 

Эксперты утверждают, что благодаря искусственному интеллекту смогут изготовить препараты к тем болезням, на которые еще нет лекарств. Теперь процесс изготовления лекарственных препаратов будет намного качественнее и быстрее, ведь эта программа как никто лучше сможет подобрать нужные химические элементы к определенным изготавливаемым лекарствам.

Ученые предполагают, что с помощи этого искусственного интеллекта смогут в будущем найти качественные лекарства, которые будут полностью исцелять такие страшные болезни, как рак и сахарный диабет.
Пелагея Лебединская
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