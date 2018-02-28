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| | Космонавт Шкаплеров показал, как делают зарядку на МКС

Космонавт Шкаплеров показал, как делают зарядку на МКС

Вчера, 22:17
Космонавт из Севастополя Антон Шкаплеров, который уже в третий раз отправился на МКС, часто делится с подписчиками в соцсетях фото- и видеоотчетами из космоса. На этот раз он рассказал о тренажерном зале и о том, как занимаются спортом в космосе.

Космонавт Шкаплеров показал, как делают зарядку на МКС

 

Уроженец Севастополя Антон Шкаплеров рассказал о физической подготовке космонавтов. По его словам, сотрудники Международной космической станции большое внимание уделяют физическим упражнениям. Пребывая в космосе, они занимаются на специальных тренажерах два раза в день, обязательны тренировки даже в выходные и праздничные дни. Космонавты же не жалуются: они понимают, что ежедневные физические нагрузки помогут им снова адаптироваться на земле.

 

Следует отметить, что Антон Шкаплеров регулярно рассказывает о своей жизни на МКС, куда он отправился уже в третий раз. Публикует космонавт и забавные ролики, например, как он прокатился по станции на пылесосе.
Виктория Озерова
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