NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | На МКС доставили шарообразного думающего робота для поимки сумасшедших

На МКС доставили шарообразного думающего робота для поимки сумасшедших

Вчера, 21:37
На борт МКС прибыл думающий шарообразный робот по имени Симон. Сообщается, что механизм оснащен искусственным интеллектом. Робот, прозванный «летающим мозгом» из-за лица, обличенного в сферическую форму, будет следить за психическим состоянием космонавтов и астронавтов.

На МКС доставили шарообразного думающего робота для поимки сумасшедших

 

Робот будет записывать голоса экипажа МКС, осуществлять мониторинг их мимики, запоминать лица и определять уровень адекватности, а также результативность взаимодействия между членами команды. Если Симон обнаружит неадекватного космонавта или зафиксирует исходящую от него угрозу другим обитателям станции, то сразу заблокирует отсек, где находится опасный субъект до прибытия компетентных специалистов. При этом робот может не только фиксировать состояние астронавтов, но и оказывать помощь в выполнении некоторых программных задач, связанных с полетом.

На МКС доставили шарообразного думающего робота для поимки сумасшедших

 

Совместная разработка Airbus и IBM является первым ассистентом космонавтов, основанном на ИИ. На сегодняшний день эти компании являются единственными поставщиками шарообразных Симонов.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В метрополитене Москвы пассажиров будет развлекать робот Метроша
В метрополитене Москвы пассажиров будет развлекать робот Метроша

В московском метро появится робот Метроша, помогающий пассажирам и поднимающий им настроение. Накануне новогодних праздников в 2016 году он появлялся на

Семейный робот Jibo увидит свет в 2017 году
Семейный робот Jibo увидит свет в 2017 году

Выход нашумевшего робота Jibo, обладающего искусственным интеллектом, намечен на середину 2017 года. Об этом сообщает глава компании Стив Чамберс.

В России создали робота-космонавта которым будет управлять человек
В России создали робота-космонавта которым будет управлять человек

27 ноября в Звездном городке Московской области в Центре подготовки космонавтов журналистам был представлен прототип робота, который может работать в открытом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости