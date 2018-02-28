На МКС доставили шарообразного думающего робота для поимки сумасшедших

На борт МКС прибыл думающий шарообразный робот по имени Симон. Сообщается, что механизм оснащен искусственным интеллектом. Робот, прозванный «летающим мозгом» из-за лица, обличенного в сферическую форму, будет следить за психическим состоянием космонавтов и астронавтов.

Робот будет записывать голоса экипажа МКС, осуществлять мониторинг их мимики, запоминать лица и определять уровень адекватности, а также результативность взаимодействия между членами команды. Если Симон обнаружит неадекватного космонавта или зафиксирует исходящую от него угрозу другим обитателям станции, то сразу заблокирует отсек, где находится опасный субъект до прибытия компетентных специалистов. При этом робот может не только фиксировать состояние астронавтов, но и оказывать помощь в выполнении некоторых программных задач, связанных с полетом.

Дарья Светозарова

Совместная разработка Airbus и IBM является первым ассистентом космонавтов, основанном на ИИ. На сегодняшний день эти компании являются единственными поставщиками шарообразных Симонов.